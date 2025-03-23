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Самым дорогим местом Москвы по стоимости элитных новостроек стали Патриаршие пруды

Самым дорогим местом Москвы по стоимости элитных новостроек стали Патриаршие пруды

Такую статистику представило агентство элитной недвижимости «Intermark Городская недвижимость». Однако, по мнению риелторов, к подобной информации нужно относиться критично, поскольку малое количество строящихся объектов в исторических районах города не позволяет делать выводы на основании статистики Патриаршие пруды вышли на первое место по стоимости элитного жилья в новостройках Москвы.

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