«Такие, как ты, как правило, не побеждают», — Пугачева указала певцу SHAMAN на его место

Многие пользователи сети обвиняют Аллу Борисовну в том, что однажды на проекте «Фактор А» она не позволила молодому Ярославу Дронову пройти дальше и победить, поэтому ему потребовалось много лет становления на сцене как артиста, образование и умение закрепиться в шоу-бизнесе.