«Искренне жаль»: Лепс публично извинился за высказывание о доходах россиян

Народный артист уверяет, что его неправильно поняли. Григорий Лепс Социальные сетиИсполнитель хита «Рюмка водки на столе» оказался в центре громкого скандала после того, как в интервью неудачно высказался о доходах россиян.
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