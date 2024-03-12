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«Никто не верит»: что не так с именем новорожденного сына Тарасова и Костенко

«Никто не верит»: что не так с именем новорожденного сына Тарасова и Костенко

Футболист выступил с неожиданным признанием. Социальные сетиЧетвертому ребенку в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко скоро исполнится месяц, а его родители до сих пор не договорились, какое имя они ему дадут.

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