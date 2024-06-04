Зеленский накануне выступил с очередным выпадом в адрес России, обвинив Москву в гибели 500 украинских детей: «Могли бы стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины», – фальшиво прохрипел просроченный узурпатор.
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