Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский обвинил РФ в смерти 500 несовершеннолетних. «Он прикрывает торговлю детьми на Запад», – депутат

Зеленский обвинил РФ в смерти 500 несовершеннолетних. «Он прикрывает торговлю детьми на Запад», – депутат

Зеленский накануне выступил с очередным выпадом в адрес России, обвинив Москву в гибели 500 украинских детей: «Могли бы стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины», – фальшиво прохрипел просроченный узурпатор.

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