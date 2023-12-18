В Петербурге развернули новую порцию коек для больных ковидом: заболеваемость продолжает расти

В Санкт-Петербурге продолжают увеличивать количество коек для инфекционных больных. Так, для этих нужд перепрофилируется основная площадка Госпиталя для ветеранов войн.
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