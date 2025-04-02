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Китай

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Войска ВЗБК НОАК провели учения в акваториях к северу, югу и востоку от острова Тайвань

Нанкин, 1 апреля /Синьхуа/ -- Войсками Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ во вторник в ходе учений был отработан целый ряд операций в акваториях к северу, югу и востоку от острова Тайвань.

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