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Остин Ривз: «В межсезонье задумывался о возможном дуэте с Вембаньямой»

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз признался, что во время межсезонья задумывался о том, насколько хорошо мог бы взаимодействовать с 1-м номером драфта-2023 Виктором Вембаньямой из «Сан-Антонио».

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