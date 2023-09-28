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Отставной генерал СВР: ЦРУ и МИ-6 курируют операции спецслужб Украины

Отставной генерал СВР: ЦРУ и МИ-6 курируют операции спецслужб Украины

Разведывательные службы Соединенных Штатов и Великобритании планируют, разрабатывают и курируют все операции украинских спецслужб, заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников в разговоре с РИА Новости.

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