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Царьград

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Лавров процитировал фразу из «Брат-2» о силе и ситуации в мире

Лавров процитировал фразу из «Брат-2» о силе и ситуации в мире

Сергей Лавров в интервью ТАСС сослался на фильм «Брат-2», обсуждая геополитическую обстановку. Он подчеркнул неизменные цели Запада — нанести России поражение и разрушить её, сопровождая свои действия террором и провокациями в 2022 году.

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