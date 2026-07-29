Сергей Лавров в интервью ТАСС сослался на фильм «Брат-2», обсуждая геополитическую обстановку. Он подчеркнул неизменные цели Запада — нанести России поражение и разрушить её, сопровождая свои действия террором и провокациями в 2022 году.
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