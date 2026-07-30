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Аргументы недели

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Парламент Черногории узаконил менструальный отпуск

Парламент Черногории узаконил менструальный отпуск

Черногория сделала то, о чём во многих странах пока только говорят. Парламент принял поправки к закону об обязательном медицинском страховании, которые дают женщинам право на два оплачиваемых выходных дня в месяц во время менструации.

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