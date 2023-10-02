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Терапевт рассказала о вредных для печени привычках

Терапевт рассказала о вредных для печени привычках

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие привычки могут навредить здоровью печени. В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 2 октября, врач подчеркнула, что на состоянии печени негативно сказываются неправильное питание, употребление алкогольных напитков и бесконтрольный прием лекарств.

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