Прогноз на матч Сармьенто – Платенсе 27 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 Матч 24-го тура аргентинской Примеры между Сармьенто и Платенсе состоится 27 ноября 2024 года на стадионе Эстадио Эва Перон де Хунин.