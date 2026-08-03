Грязь и наркотики: в Самарской области у матери изъяли пятерых детей

Пятерых детей изъяли у жительницы Чапаевска Самарской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Несовершеннолетние проживали в квартире с антисанитарными условиями, после чего органы профилактики приняли решение временно разлучить детей с матерью.
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