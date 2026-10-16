ПАРИЖ, 16 октября, ФедералПресс. Влияние президента Франции Эмманюэля Макрона на международной арене к завершению его пятилетнего срока неуклонно слабеет, тогда как внутри страны нарастает кризис, а рейтинг главы государства падает до исторического минимума.