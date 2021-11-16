Почему наши матери и дети могут спать спокойно, а Украину не примут в НАТО...

Горбатюк Валерий

За упоротых нациков не скажу, в тех бестолковках даже тараканы с горя повесились, но у основной массы основная идея: "Объявить войну и сдаться в плен", У "москалей" даже кича лучше их нынешнего существования, да и шансы выжить реально выше. Ну а насчет приема в НАТО, а Вы бы взяли к себе в семью больную на голову обезьяну с рюкзаком тротила за плечами и взведенным детонатором в лапе, о котором она уже забыла?