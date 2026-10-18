Обновлено 19.10 в 00:50. Вечером 18 октября беспорядки во Франции продолжились: в Париже, по сообщению газеты Figaro, отмечены новые случаи мародёрства, полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты против собравшихся по призыву в соцсетях.
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