По выгоде каждой из сторон: Келлог привел детали плана Трампа по Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран, а Трамп заявил, что желает «немедленно» встретиться с коллегой из России.
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