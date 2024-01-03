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Подведены итоги работы ОЭЗ "Санкт-Петербург" за 2023 год

Подведены итоги работы ОЭЗ "Санкт-Петербург" за 2023 год

Восемь новых соглашений с компаниями на общую сумму 12,8 млрд рублей стали итогом работы Особой экономической зоны "Санкт-Петербург", поделился в своем Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков.

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