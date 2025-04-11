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Царьград

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Русская орбитальная станция ускорит освоение Арктики по поручению Путина

Русская орбитальная станция ускорит освоение Арктики по поручению Путина

Русская орбитальная станция поможет в научном сопровождении освоения Арктики. По словам Сергея Чернышева из РАН, станция будет наблюдать всю российскую территорию, включая арктическую зону, по поручению Владимира Путина для развития Северного морского пути.

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