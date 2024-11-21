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Американист — о возможных планах Зеленского по ресурсам: в отчаянном положении

Американист — о возможных планах Зеленского по ресурсам: в отчаянном положении

Сейчас к власти в США приходят республиканцы, поэтому украинские лоббисты уже пытаются задействовать другую карту, связанную с освоением ресурсов, объяснил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

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