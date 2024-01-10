CNN: ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дроны хуситов

Военно-морские силы Соединённых Штатов сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситами) в рамках одной из крупнейших проведённых ими за последнее время атак.
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