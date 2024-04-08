Юрий Ильинов

Фатальная угроза. В КНР восхищены новым оружием армии РФ CNR: ФАБ-3000 армии РФ несет фатальную угрозу ВСУ и изменит конфликт Национальное радио Китая (CNR) сообщило о начале массового производства «супербомбы» ФАБ-3000 в России, которая представляет собой авиационную бомбу, оснащенную устройством наведения. Данная модернизация значительно увеличивает разрушительную мощь снаряда, что делает его действительно «супербомбой». Военный обозреватель Шао Юнлин подчеркнул, что такие бомбы представляют критическую угрозу для украинской армии, особенно учитывая отсутствие у Украины систем ПВО, способных эффективно перехватывать такие снаряды, означая, что наземные подразделения ВСУ полностью открыты ударам этих снарядов, что может привести к серьезным потерям. «После того, как Россия оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь стала еще более поразительной. Снаряд полностью оправдывает свое прозвище «супербомба», пояснил военный обозреватель. Юнлин также считает, что применение ФАБ действительно окажет значительное влияние на украинский фронт и будет представлять фатальную угрозу для ВСУ. Мощь и ударные способности этого снаряда, вероятно, ознаменуют «судный день» для украинской армии, указывается в статье издания.