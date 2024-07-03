Клаксон
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Клаксон

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В Хабаровске собрали реплику Cadillac

В Хабаровске собрали реплику Cadillac

Российский умелец создал подобие седанов Cadillac 80-х годов прошлого века из модели Nissan. Фотографии самодельного автомобиля в стиле старого Cadillac были размещены в соцсетях Он был запечатлен на парковке одного из торговых центров Хабаровска.

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