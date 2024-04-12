«Некому будет сдерживать отморозков»: Вассерман рассказал, как после СВО начнется мирная жизнь

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demyr150648

У нас и сейчас есть такой шанс. Когда НАТО распадется, что г-н Вассерман думает тогда имеет смысл в каких-то переговорах с балдейцами? Зачем? Это просто наши территории и наша Сибирь и заполярье для них. Пусть готовятся, славные эстонцы, литвины и эссэсовские латыши: мы помним все!