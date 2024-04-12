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  • Vasily Golov
    Тут нет мошенников.В Госдуме депутат...
  • vagas Karlito
    Вот им   оставляют иллюзии о том что им ничего не будет!)) Надо их разрушать ! За малейшее выпячивание своей  подного...Угрожавший убить ...
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    Ты мелкий подонок и ничтожество. Хоть бы  на грамм нашел в себе чувство собственного достоинства. Позоришь человечест...В Госдуме депутат...

«Некому будет сдерживать отморозков»: Вассерман рассказал, как после СВО начнется мирная жизнь

«Некому будет сдерживать отморозков»: Вассерман рассказал, как после СВО начнется мирная жизнь

«В современном мире противника всего два»     В НАТО в последнее время нет единства. Многие аналитики считают, что после завершения украинского конфликта альянс, который все чаще называют аморфным, распадётся из-за внутренних противоречий.

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Комментарии
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d
demyr150648
У нас и сейчас есть такой шанс. Когда НАТО распадется, что г-н Вассерман думает тогда имеет смысл в каких-то переговорах с балдейцами?  Зачем? Это просто наши территории и наша Сибирь и заполярье для них. Пусть готовятся, славные эстонцы, литвины и эссэсовские латыши: мы помним все!
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23 час.
Алексей Тан
Иудеи  всегда Пророчествуют&quot;... свои планы, намерения.... пользуясь своим &quot;правом&quot; на финансы и СМИ.
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23 час.
Алексей Тан
«В современном мире противника всего два»==== да это так, и ЭТО Русский мир и против мира Иудейского (сионизмом называемым)... и еврее-нацисты, проигрывая ... начинают показывать своё ИСТИННОЕ лицо!!!... а это КРОКУС. Окраина и Газа!.
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21 час.

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