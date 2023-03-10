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Издание «Клименко Тайм»: в Сумской области Украины прозвучали взрывы

Сегодня, 10 марта в Сумской области Украины были слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Клименко Тайм».

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