Происшествия

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В Перми житель Республики Башкортостан предстанет перед судом за сбыт фальшивых купюр

Следователями СЧ СУ Управления МВД России по г. Перми завершено предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.

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