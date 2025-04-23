БПЛА «СКАТ 350М» в Спецоперации и на выставках

Общий вид БПЛА «СКАТ 350М»В прошлом году в части и подразделения российской армии, участвующие в Спецоперации по защите Донбасса, начали поступать новые беспилотные летательные аппараты «СКАТ 350М» от концерна «Калашников».
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