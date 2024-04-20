Екатерина РОМАНОВА Совершенно неожиданная новость пришла из Европы. Все же ещё хорошо помнят обвинения со стороны Запада в адрес России в «воровстве» украинских детей, в этом «преступлении» обвиняли президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.
В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ
Комментарии
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Людмила Свириденко
Да после такого вранья Европа на дух Зеленского к себе подпускать не должна, не то что помощь оказывать.
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4 час.
Елена Волкова
Не нужно быть наивными и думать, что запад ни о чём не знал! Всё они знали и под этим предлогом вывозили детей на органы, на опыты и для своей любимой забаве с детьми! Просто нужно заочно судить в России всех причастных, а придёт время - сажать и надолго!
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4 час.
Eduard
Это наши дети,нельзя украсть свое и у себя! Ужточно это не немецкие дети!
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49 мин.
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