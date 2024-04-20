В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ

Да после такого вранья Европа на дух Зеленского к себе подпускать не должна, не то что помощь оказывать.

Елена Волкова

Не нужно быть наивными и думать, что запад ни о чём не знал! Всё они знали и под этим предлогом вывозили детей на органы, на опыты и для своей любимой забаве с детьми! Просто нужно заочно судить в России всех причастных, а придёт время - сажать и надолго!