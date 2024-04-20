Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Хорошая новость, враги России должны быть уничтоженыF-16 не взлетят: ...
  • Наталья Середа
    Они давно все в России и все занимаются бизнесом.Примеров масса.Сколько попросит ...
  • Шеин Никита
    Какие же они умные? Тупые и расчётливые! Двуличный твари, пойте для альцгеймерующего  Байдена, наркомана  Зеленского ..."Большой секрет м...

В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ

В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ

Екатерина РОМАНОВА Совершенно неожиданная новость пришла из Европы.  Все же ещё хорошо помнят обвинения со стороны Запада в адрес России в «воровстве» украинских детей, в этом «преступлении» обвиняли президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Свириденко
Да после такого вранья Европа на дух Зеленского к себе подпускать не должна, не то что помощь оказывать.
Ответить
4 час.
Елена Волкова
Не нужно быть наивными и думать, что запад ни о чём не знал! Всё они знали и под этим предлогом вывозили детей на органы, на опыты и для своей любимой забаве с детьми! Просто нужно заочно судить в России всех причастных, а придёт время - сажать и надолго!
Ответить
4 час.
Eduard
Это наши дети,нельзя украсть свое и у себя! Ужточно это не немецкие дети!
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх