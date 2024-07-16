Шо, опять "Сделаем Америку снова великой"?

Наблюдаю, как после покушения на Трампа и объявления им в вице-президенты Вэнса многие неглупые люди (в том числе Дугин, Холмогоров) становятся ярыми искренними трампистами: мол, «Трамп, приди — порядок наведи!», Украине хана, русские и американцы — братья навек.