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Несекретные материалы

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Шо, опять "Сделаем Америку снова великой"?

Наблюдаю, как после покушения на Трампа и объявления им в вице-президенты Вэнса многие неглупые люди (в том числе Дугин, Холмогоров) становятся ярыми искренними трампистами:  мол, «Трамп, приди — порядок наведи!», Украине хана, русские и американцы — братья навек.

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