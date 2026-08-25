Рязанские полицейские задержали студента из Омска за обман рязанской пенсионерки

Жертвой аферистов стала 74-летняя пенсионерка. Ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции и пенсионного фонда, которые заявили, что женщина может потерять все накопления, если не задекларирует средства.
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