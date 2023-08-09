9 августа 1945 – неопознанный самолёт выронил атомную бомбу над Нагасаки

Александр Потехин

Японская Квантунская армия насчитывала 1 300 000 человек, которые и стали жертвами вероломного удара Советской армии, в одностороннем порядке разорвавшей пакт о ненападении. Добавим сюда еще семьсот тысяч жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вы можете, возразить, что атомные бомбы сбросили приличные люди (что, кстати только пошло на пользу самой Японии). Да это так, бомбы сбросили мы, американцы, но ведь бомбы то были освободительные. Это был бы как бы сигнал японскому народу, что мы берем их под свою защиту от ужасов сталинских соколов. Поэтому весь цивилизованный мир признает, что вина США – уничтожение только объектов инфраструктуры Хиросимы и Нагасаки. 700 тысяч же населения стали, безусловно, моральными жертвами сталинского террора. Итого КГБ загубило два миллиона японцев.