Мария Луговая исполнила свою мечту

Актриса десять лет мечтала о сильной драматической роли и наконец получила ее — в военной драме. Мария Луговая Юрий Феклистов Актриса десять лет мечтала о сильной драматической роли и наконец получила ее — в военной драме Веры Сторожевой «Мария.