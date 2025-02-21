⚡️ В Феодосии открыли мемориальную доску в честь погибшего в Бахмуте бойца СВО Памятную табличку Руслану Погорелову разместили на фасаде школы №17, в которой учился защитник Родины.
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⚡️ В Феодосии открыли мемориальную доску в честь погибшего в Бахмуте бойца СВО Памятную табличку Руслану Погорелову разместили на фасаде школы №17, в которой учился защитник Родины.