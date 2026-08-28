Ошибка ИИ на Госуслугах оставила жительницу Барнаула без детского пособия

Горожанка регулярно оформляла через Госуслуги заявления на получение государственной поддержки Жительница Барнаула на месяц осталась без детского пособия после того, как электронная система сочла сведения в ее заявлении недостоверными.
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