Сюрприз театра имени Чехова к Национальному дню культуры Молдовы

Государственный русский драматический театр имени А.П. Чехова покажет 15 января музыкально-драматическую композицию «Дорога к тебе…» по произведениям классика молдавской литературы Михая Еминеску и его письмам к Веронике Микле, передает Noi.
Государственный русский драматический театр имени А.П. Чехова покажет 15 января музыкально-драматическую композицию «Дорога к тебе…» по произведениям классика молдавской литературы Михая Еминеску и его письмам к Веронике Микле, передает Noi.
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