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Морьентес про Мбаппе: «Он забил 10 или 11 голов, а я стал лучшим бомбардиром «Реала» с 12 мячами в 1-м сезоне. Проблема Килиана в том, что он избаловал нас»

«Он забил 10 или 11 голов. Я закончил свой первый сезон в «Реале» с 12 мячами и был при этом лучшим бомбардиром команды.

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