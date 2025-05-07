Иммунолог Попова напомнила, что кормящим матерям нельзя есть цитрусы и шоколад

Аллергия у младенцев может проявляться по-разному и вызывать тревогу у родителей. Поскольку иммунная система ребёнка ещё не полностью сформирована, она может реагировать на различные раздражители, и чаще всего — на пищевые аллергены.
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