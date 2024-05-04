Театр абсурда
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Театр абсурда

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ИСК ДЕПУТАТА К БОЙЦУ СВО НА 6 МЛН РУБЛЕЙ: ИСТОРИЯ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ - МОЛЧИТ И ВРАЖЕСКОЕ ЦИПСО

ИСК ДЕПУТАТА К БОЙЦУ СВО НА 6 МЛН РУБЛЕЙ: ИСТОРИЯ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ - МОЛЧИТ И ВРАЖЕСКОЕ ЦИПСО

История с делом депутата Семигина к участнику СВО вышла на новый уровень. Ранее политик потребовал с бойца через суд 6 млн рублей.

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