Советник губернатора Нижегородской области Ремо Кирш выступил перед юными дипломатами

5 марта в центре народной дипломатии на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского состоялась встреча советника губернатора Нижегородской области по вопросам переселения иностранных специалистов в регион Ремо Кирша с участниками проектов «Школа юного дипломата имени Ю.
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