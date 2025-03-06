Советник губернатора Нижегородской области Ремо Кирш выступил перед юными дипломатами

5 марта в центре народной дипломатии на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского состоялась встреча советника губернатора Нижегородской области по вопросам переселения иностранных специалистов в регион Ремо Кирша с участниками проектов «Школа юного дипломата имени Ю.