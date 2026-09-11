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Аргументы и Факты

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Умер первый уроженец Калининградской области Александр Дорофеев

Умер первый уроженец Калининградской области Александр Дорофеев

Умер первый уроженец Калининградской области Александр Дорофеев, ему было 80 лет. Об этом сообщило правительство региона.

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