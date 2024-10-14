Суд официально признал Байкальский ЦБК ликвидированным

Официальное признание Арбитражным судом Иркутской области факта ликвидации Байкальского целлюлозно-бумажного комбината знаменует собой завершение длительного и сложного процесса, начавшегося еще в 2009 году, сообщили в областном правительстве.
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