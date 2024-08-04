Брат обвиняемого в подрыве авто российского офицера в Москве заявил о позоре

Брат Алексея Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России в Москве, заявил, что не желает общаться с родственником, поскольку тот опозорил семью, передает РИА Новости.
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