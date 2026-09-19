Александр Широкорад: Херсон — да, проблема, а вот Запорожье можно и нужно брать

«Правильные» условия мира с Украиной — это граница по Днепру и федеративное устройство Незалежной Александр Широкорад Фото: Александр Полегенько/ТАСС Ещё 15 марта 2022 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что условиями прекращения огня с российской стороны являются демилитаризация и денацификация Украины, а также закрепление в её Конституции отказа от присоединения к НАТО.