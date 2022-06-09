Максим Галкин вновь мрачно пошутил о своём вероятном будущем

Кусочек видеозаписи с новыми рассуждениями Галкина на этот счёт оказался в Сети. Так, во время концерта шоумен заявил, что сейчас споёт песню о Родине, ведь его всё равно "туда больше не пустят", под смех эмигрантов заявил артист, пишет starhit.