Воевавшего на стороне Украины наемника из Грузии заочно осудят в ДНР

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули, который воевал на стороне Украины в качестве наемника.
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