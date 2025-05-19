Китайский астролог предоставила гороскоп Бацзы на неделю с 19 по 25 мая Алёна ЮрьеваНеделя с 19 по 25 мая обещает быть насыщенной по энергетике, особенно если вы ориентируетесь на древнюю китайскую систему «Бацзы» — искусство чтения судьбы по восьми иероглифам.