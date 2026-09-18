Дистанционное голосование в Свердловской области превысило 50% явки

Из 334 100 зарегистрированных избирателей на ДЭГ в Свердловской области проголосовали уже более 51%. Наибольшая активность в Карпинске — 65% явки.
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