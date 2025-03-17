Водитель, снявший себя на видео, когда разогнался до 300 км/ч, продал свою машину

Водитель, ехавший по шоссе со скоростью 300 км/ч, и пассажир рядом с ним сняли этот момент на видео, удалили запись из Испании, которая стала вирусной в социальных сетях, и продали свою машину, чтобы стереть все следы, сообщает местная газета Diari de Tarragona.