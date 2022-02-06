Культурология.рф

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История и археология: Секрет девочки, которая уснула ребёнком, а проснулась через 10 лет уже взрослой: «Спящая красавица» из Турвилля

История и археология: Секрет девочки, которая уснула ребёнком, а проснулась через 10 лет уже взрослой: «Спящая красавица» из Турвилля

Небольшая английская деревенька под ничем не выдающимся названием Турвилль пользуется особой любовью многих кинопродюсеров.

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